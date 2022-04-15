Космонавты на МКС провели тренировку в скафандрах

Космонавты на МКС провели тренировку в скафандрах перед выходом в открытый космос

Космонавты Денис Матвеев и Олег Артемьев провели первую тренировку в скафандрах на Международной космической станции (МКС) перед выходом в открытый космос. Об этом сообщает ТАСС.

Артемьев, который также является специальным корреспондентом агентства, сообщил, что космонавты проверили медицинское состояние и протестировали скафандры «Орлан-МКС». Также Артемьев и Матвеев отработали перемещения в скафандре и проверили связь.

Отмечается, что космонавты выполнили все поставленные задачи в полном объеме.

Первый выход в открытый космос в рамках экспедиции МКС-67 у Артемьева и Матвеева запланирован на 18 апреля. Космонавты подготовят манипулятор European Robotic Arm (ERA) к эксплуатации на российском сегменте МКС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Россия намерена возобновить лунную программу. По его словам, программа начнется с запуска автоматической межпланетной станции (АМС) «Луна-25» к естественному спутнику Земли.

В марте на МКС начали выращивать белок коронавируса. Эксперимент по выращиванию белка на 3D-биопринтере провел космонавт Денис Матвеев.