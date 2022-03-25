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На МКС начали выращивать белок коронавируса

На МКС начали выращивать белок коронавируса в рамках эксперимента

Фото: NASA

На борту Международной космической станции (МКС) начали выращивать белок коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

Нуклеокапсидный белок коронавируса доставили на МКС на корабле «Союз МС-21» («С.П. Королев»). Сейчас идет кристаллизация белка. Эксперимент по выращиванию белка на 3D-биопринтере проводит космонавт Денис Матвеев. Его планируют завершить перед возвращением на Землю корабля «Союз МС-19».

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В феврале управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани сообщил, что белки коронавируса отправят на МКС. Он отметил, что эксперимент с выращиванием кристаллов белка пройдет в течение восьми дней. После этого образцы отправят на Землю для изучения. Еще одну отправку белков планируют осуществить во время осеннего пилотируемого старта, а промежуточную организуют летом на транспортном корабле.

Ранее в том же месяце врач-иммунолог Владислав Жемчугов сообщил, что COVID-19 превратился в сезонную острую респираторную вирусную инфекцию (ОРВИ).

В январе группа астрономов провела наблюдения магнитара SGR 1830-0645 с помощью прибора NICER (Neutron Star Interior Composition ExploreR) на борту МКС.

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Даниил Иринин
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