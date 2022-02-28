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Белки коронавируса отправят на МКС

Белки коронавируса в рамках эксперимента отправят на Международную космическую станцию

Фото: Julian Stratenschulte / Globallookpress.com

Белки коронавируса отправят на Международную космическую станцию (МКС). Образцы доставят на пилотируемом корабле «Союз МС-21» 18 марта. Об этом сообщил управляющий партнер компании 3D Bioprinting Solutions Юсеф Хесуани, передает ТАСС.

«Это будет серия экспериментов. 18 марта планируем отправить так называемый нуклеокапсидный белок коронавируса, это будет первая для нас отправка в рамках серии экспериментов», — сообщил Хесуани.

Представитель компании отметил, что эксперимент с выращиванием кристаллов белка коронавируса на 3D-биопринтере пройдет в течение восьми дней. После этого полученные образцы вернут на Землю для изучения, которое может занять полтора месяца.

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Он сообщил, что сейчас в компании проходят испытания, а через неделю начнется планирование отправки образцов на Байконур. По словам Хусейни, еще одну отправку планируют осуществить во время осеннего пилотируемого старта, а промежуточную организуют летом на транспортном корабле.

Хесуани подчеркнул, что на орбиту отправляют часть вируса. Образцы отправят в кюветах с тремя контурами защиты. Белок не сможет проникнуть в организм космонавтов даже при вдохе.

В декабре 2021 года стало известно о подготовке к отправке в космос фрагментов человеческих мышц. Образцы предназначены для анализа влияния невесомости на организм человека.

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Даниил Иринин
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