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Мышцы в космосе помогут раскрыть секрет старения

Ученые отправят мышцы в космос для изучения процессов старения организма

Фото: Федор Юрчихин / Роскосмос

Ученые намерены раскрыть секрет старения организма после изучения мышц, отправленных в космос. Об этом сообщает издание Sky News.

Специалисты Ливерпульского университета намерены отправить в космос фрагменты человеческих мыщц, чтобы проанализировать влияние невесомости на организм человека. Клетки мышц размером с рисовое зерно будут находиться в особых контейнерах, напечатанных на 3D-принтере. Отправка груза из Космического центра Кеннеди во Флориде на Международную космическую станцию (МКС) состоится во вторник, 21 декабря.

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Опытный образец будет находиться на земной орбите до января 2022 года. Все это время через фрагмент мышц будет подаваться небольшой ток, стимулирующий сокращение тканей. Ученые полагают, что в космосе происходит процесс, похожий на старение организма, из-за чего мышцы ослабевают. В исследовании специалистам поможет аналогичный лабораторный образец человеческой ткани.

«Каждый космонавт, находящийся на МКС, тренируется не менее 2,5 часа каждый день, и, несмотря на это, теряет довольно значительное количество мышц», — отметил профессор Малькольм Джексон (Malcolm Jackson). Исследование может объяснить нюансы старения и подсказать, как можно замедлить этот процесс.

Уточняется, что оборудование для эксперимента было изготовлено компанией Kayser Space из Оксфордшира. Оно обеспечит сохранность образцов и защитит от перепадов температуры и перегрузок. Исследование было профинансировано Космическим агентством Великобритании (UKSA), которое выделило 12 миллионов фунтов или около 1,17 миллиарда рублей.

В середине декабря российские ученые выяснили, как можно поддерживать функции мышц в невесомости и бороться с атрофией. Специалисты предложили стимулировать мышцы с помощью инъекции L-Name — ингибитора фермента NO-синтазы.

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Андрей Ставицкий
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