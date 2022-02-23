Иммунолог заявил о превращении коронавируса в сезонный ОРВИ

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС заявил, что благодаря омикрон-штамму COVID-19 превратился в сезонный ОРВИ, характеризующийся быстрым распространением и вытеснением его более опасных мутаций по всему миру.

«Он (омикрон-штамм, — прим. "Ленты.ру") постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдет всю планету. И на этом процесс завершится. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он действительно стал сезонным ОРВИ. Нашему здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи, что Минздрав сейчас и выполняет», — рассказал медик.

Эксперт подчеркнул, что вакцинация от коронавируса продолжает оставаться необходимой, поскольку непрошедшие ее люди, как правило, тяжело переносят заболевание. По словам Жемчугова, вакцина помогает человеку оставаться защищенным от различных вариантов инфекции, в отличие от иммунитета тех, кто переболел омикроном, который не поможет от заражения предыдущими штаммами в силу их больших различий.

Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова напомнила, что симптомы коронавируса стали напоминать признаки гриппа и ОРВИ. Медик рассказала, какие действия следует предпринять после общения с человеком, у которого наблюдаются признаки простудного заболевания.