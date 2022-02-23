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Иммунолог заявил о превращении коронавируса в сезонный ОРВИ

Иммунолог Жемчугов заявил, что COVID-19 превратился в сезонный ОРВИ благодаря омикрону

Фото: Pixabay

Специалист по особо опасным инфекциям, врач-иммунолог Владислав Жемчугов в беседе с ТАСС заявил, что благодаря омикрон-штамму COVID-19 превратился в сезонный ОРВИ, характеризующийся быстрым распространением и вытеснением его более опасных мутаций по всему миру.

«Он (омикрон-штамм, — прим. "Ленты.ру") постепенно вытеснит все предыдущие более опасные конструкции и обойдет всю планету. И на этом процесс завершится. Многие страны законодательно уже признали его социально неопасным. Это значит, что он действительно стал сезонным ОРВИ. Нашему здравоохранению нужно сконцентрироваться на амбулаторной помощи, что Минздрав сейчас и выполняет», — рассказал медик.

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Эксперт подчеркнул, что вакцинация от коронавируса продолжает оставаться необходимой, поскольку непрошедшие ее люди, как правило, тяжело переносят заболевание. По словам Жемчугова, вакцина помогает человеку оставаться защищенным от различных вариантов инфекции, в отличие от иммунитета тех, кто переболел омикроном, который не поможет от заражения предыдущими штаммами в силу их больших различий.

Ранее врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова напомнила, что симптомы коронавируса стали напоминать признаки гриппа и ОРВИ. Медик рассказала, какие действия следует предпринять после общения с человеком, у которого наблюдаются признаки простудного заболевания.

Марина Совина
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