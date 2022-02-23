Врач назвала запрещенное действие после контакта с больным COVID-19
Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова напомнила, что симптомы коронавируса стали напоминать признаки гриппа и ОРВИ. В интервью радио Sputnik медик рассказала, какие действия следует предпринять после общения с человеком, у которого наблюдаются признаки простудного заболевания.
Палова назвала занятия спортом запрещенным действием после контакта с больным ОРВИ или COVID-19. Она объяснила, что сильные физические нагрузки делают организм более слабым, а также снижают иммунный статус. Поэтому врач призвала отказаться от занятий спортом.
«Если вы были в контакте с больным человеком, то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. (...) В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью», — предупредила россиян Павлова.
Если россиянин не хочет прерывать тренировки вопреки угрозе заразиться коронавирусом, то следует сделать их более облегченными. Специалист напомнила, что вакцинация является лучшим способом сформировать иммунитет к коронавирусу
«Если человек контактировал с заболевшим, то нужно оставить только умеренную физическую нагрузку. То есть погулять на свежем воздухе — это хорошая идея. Позаниматься в спортзале — это плохая идея», — заключила эндокринолог.
Ранее вирусолог назвал сроки начала в России шестой волны COVID-19. Профессор Петр Чумаков спрогнозировал, что она наступит в стране через полгода.