Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Врач назвала запрещенное действие после контакта с больным COVID-19

Врач Павлова призвала отказаться от спорта после контакта с больным ОРВИ или COVID-19

Фото: PIxabay

Врач-эндокринолог МНОЦ МГУ им. М. В. Ломоносова, кандидат медицинских наук, автор Telegram-канала «Доктор Павлова» Зухра Павлова напомнила, что симптомы коронавируса стали напоминать признаки гриппа и ОРВИ. В интервью радио Sputnik медик рассказала, какие действия следует предпринять после общения с человеком, у которого наблюдаются признаки простудного заболевания.

Палова назвала занятия спортом запрещенным действием после контакта с больным ОРВИ или COVID-19. Она объяснила, что сильные физические нагрузки делают организм более слабым, а также снижают иммунный статус. Поэтому врач призвала отказаться от занятий спортом.

«Если вы были в контакте с больным человеком, то пойти на спортивное занятие — это самое плохое, что можно сделать для вашего организма. (...) В такой ситуации вирусная инфекция почувствует себя уверенно и больше вреда сможет нанести здоровью», — предупредила россиян Павлова.

Материалы по теме:
COVID-19: Подходы к лечению эволюционируют, как и штаммы. Чем спасают пациентов и медперсонал красных зон
COVID-19: Подходы к лечению эволюционируют, как и штаммы.Чем спасают пациентов и медперсонал красных зон
4 февраля
Не просто кашель. Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
Не просто кашель.Самый распространенный симптом при COVID-19 требует особого внимания
17 февраля

Если россиянин не хочет прерывать тренировки вопреки угрозе заразиться коронавирусом, то следует сделать их более облегченными. Специалист напомнила, что вакцинация является лучшим способом сформировать иммунитет к коронавирусу

«Если человек контактировал с заболевшим, то нужно оставить только умеренную физическую нагрузку. То есть погулять на свежем воздухе — это хорошая идея. Позаниматься в спортзале — это плохая идея», — заключила эндокринолог.

Ранее вирусолог назвал сроки начала в России шестой волны COVID-19. Профессор Петр Чумаков спрогнозировал, что она наступит в стране через полгода.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Байден анонсировал санкции против России
Назван срок окончания «золотого века» доллара
Генсек ООН отказался считать происходящее в Донбассе геноцидом
Посол России отметил нежелание Киева выполнять Минские соглашения
Посол России назвал смешным внесение депутатов в черный список из-за ДНР и ЛНР
В США назвали условие для дипломатии с Россией
Венесуэла поддержала признание Россией ДНР и ЛНР
В США испугались угрожающих инфраструктуре ответов России на санкции
Врач назвала запрещенное действие после контакта с больным COVID-19
Канада отправит в Европу дополнительный контингент
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.