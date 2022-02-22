Вирусолог назвал сроки начала в России шестой волны COVID-19

Завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В.А. Энгельгардта, вирусолог, профессор Петр Чумаков в беседе с Ura.ru назвал ожидаемые сроки начала в России шестой волны COVID-19. По его мнению, это должно будет произойти через полгода.

«Очень большое количество людей реально столкнулось с вирусом. И сейчас из этого делаются такие прогнозы: нас ожидает довольно длительный период без волн. Стихнет омикрон-волна и после этого полгода будет период, когда волн не будет. А через полгода, когда несколько ослабнет иммунитет, вызванный омикроном, волны вернутся, будут какие-то небольшие подъемы», — заявил специалист.

Он отметил, что большинству россиян, которые заражаются коронавирусной инфекцией в нынешнюю волну, удается перенести заболевание в легкой форме, без каких-либо симптомов.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал об осложнениях, возникающих после перенесенного омикрона. Он отметил, что они аналогичны тем, что возникают в результате заражения другими штаммами коронавируса.