В Минздраве рассказали об осложнениях после омикрона

Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире телеканала «Россия 1» рассказал об осложнениях, возникающих после перенесенного омикрона. Он отметил, что они аналогичны тем, что возникают в результате заражения другими штаммами коронавируса, передает РИА Новости.

«Осложнения в общем характерные все для перенесенных заболеваний коронавирусом», — заявил министр здравоохранения.

По словам Мурашко, осложнения после омикрона связаны прежде всего с влиянием коронавируса на сердечно-сосудистую и нервную системы. Он также отметил, что возникают патологии, связанные с функционированием ЛОР-органов, такие как нарушение слуха, обоняния и боли в ушах.

Ранее Министерство здравоохранения России утвердило новую версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Туда включены рекомендации по организации медпомощи заболевшим COVID-19 из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител. Кроме того, в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса были выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения.

