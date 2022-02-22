Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению COVID-19

Министерство здравоохранения России утвердило новую версию рекомендаций по лечению и профилактике коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Минздрав России утвердил 15 версию Временных методических рекомендаций по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции, подготовленную ведущими российскими экспертами в связи с распространением варианта омикрон SARS-CoV-2», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в новой версии включены рекомендации по организации медпомощи заболевшим COVID-19 из групп риска при проведении терапии препаратами на основе вируснейтрализующих моноклональных антител. Кроме того, в связи с распространением омикрон-штамма коронавируса были выделены приоритетные группы пациентов для назначения амбулаторного лечения.

Также в новой версии дополнили и уточнили рекомендации по лечению пациентов с COVID-19 с учетом новых научных данных и клинической практики.

Ранее стало известно о разработанных Минздравом рекомендациях для заболевших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме. Согласно памятке, привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется.