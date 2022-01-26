Минздрав разработал памятку для людей с бессимптомной и легкой формой COVID-19

Министерство здравоохранения России разработало памятку для тех, кто болеет бессимптомной или легкой формой COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Согласно документу, привитым или переболевшим в течение последних шести месяцев россиянам, которые переносят COVID-19 бессимптомно, лечение не требуется. Минздрав рекомендует таким пациентам измерять температуру тела не реже одного раза в сутки.

В ведомстве подчеркнули, что при бессимптомном течении заболевания россиянин может получить листок нетрудоспособности. Также такой пациент с COVID-19 должен соблюдать самоизоляцию.

В случае, если у переболевшего или вакцинированного без факторов риска температура поднимается выше 38 градусов, появляется одышка и боль в грудной клетке, необходимо вызвать скорую помощь, говорится в рекомендациях.

В документе также сказано, что не привитым и не болевшим при наличии симптомов или при положительном результате ПЦР-теста нужно звонить в поликлинику для дистанционной консультации. Кроме того, ребенок с COVID-19 должен оставаться дома, лечение несовершеннолетнему врач может назначить дистанционно.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин обратился к россиянам с просьбой консультироваться с врачами при первых признаках ухудшения самочувствия. Это важно, чтобы вовремя начать лечение, подчеркнул он. По словам Мишустина, нужно вакцинироваться и не рассчитывать на то, что можно переболеть COVID-19 в легкой форме.