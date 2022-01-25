Мишустин обратился к россиянам из-за распространения омикрон-штамма

При ухудшении самочувствия важно сразу же проконсультироваться с врачами. С таким обращением выступил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, его цитирует ТАСС.

Не стоит рассчитывать на то, что можно переболеть коронавирусом в легкой форме, считает Мишустин. Он призвал россиян вакцинироваться от COVID-19.

Премьер-министр поручил регионам заранее прогнозировать потребность в лекарствах и обеспечивать необходимое число коек для пациентов с COVID-19.