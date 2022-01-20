Мишустин заявил о меньшей летальности омикрона по сравнению с другими штаммами

Премьер-министр России Михаил Мишустин во ходе встречи с губернатором Воронежской области Александром Гусевым заявил, что омикрон-штамм коронавируса более заразен, но менее летален по сравнению с предыдущими штаммами. Его слова в четверг, 20 декабря, приводит РИА Новости.

Глава правительства также призвал жителей региона вакцинироваться и соблюдать все санитарно-эпидемиологические требования. «В первую очередь нас беспокоит наличие достаточного количества коек и возможности оказать в первичном звене медицинскую услугу в случае, если человек заболел», — отметил Мишустин.

Он также обратился со словами поддержки к российским врачам, которые каждый день борются за здоровье россиян в непростое время, и выразил надежду на скорое окончание пандемии.

По данным оперштаба на 20 января, в России за прошедшие сутки зарегистрировали 38 850 новых случаев COVID-19. Общее число заболевших с начала пандемии достигло 10 938 261.