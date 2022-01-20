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В России выявили 38 850 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 38 850 новых случаев коронавируса, это максимум с 13 ноября

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

За последние 24 часа в России выявили 38 850 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 ноября 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 938 261. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в четверг, 20 января.

38 850
новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 33 899 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (11 557), Санкт-Петербурге (4753) и в Московской области (2795). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (4 случая), Ненецком автономном округе (12 случаев) и в Еврейской автономной области (25 случаев).

За сутки скончались 698 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 323 376 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 920, общий — 9 950 333.

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Анастасия Шейкина
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