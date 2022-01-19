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В России выявили 33 899 новых случаев коронавируса

В России за сутки выявили 33 899 новых случаев коронавируса, это максимум с 27 ноября

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За последние 24 часа в России выявили 33 899 новых случаев коронавируса — это максимум с 27 ноября 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 899 411. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в среду, 19 января.

33 899
новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 31 252 заражения.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (8795), Санкт-Петербурге (4382) и в Московской области (2626). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе (7 случаев) и в Республике Калмыкия (24 случая).

За сутки скончались 698 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 323 376 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 22 920, общий — 9 925 855.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в стране составил 63,7 процента. Первым компонентом вакцины привито 80 184 717 россиян, вторым — 76 520 849.

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Анастасия Шейкина
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