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В России выявили 31 252 случая коронавируса

В России за сутки выявили 31 252 новых случая коронавируса, это максимум с 6 декабря

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

За последние 24 часа в России выявили 31 252 новых случая коронавируса — это максимум с 6 декабря. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 865 512. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией во вторник, 18 января.

31 252
новых случая COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 30 726 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (8342), Санкт-Петербурге (4078) и в Московской области (2754). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (2 случая), Ненецком автономном округе (5 случаев) и в Магаданской области (18 случаев).

За сутки скончались 688 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 322 678 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 24 564, общий — 9 902 935.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в стране составил 63,7 процента. Первым компонентом вакцины привито 80 184 717 россиян, вторым — 76 520 849.я

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Анастасия Шейкина
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