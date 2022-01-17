Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили более 30 тысяч случаев коронавируса впервые с начала года

В России за сутки выявили 30 726 новых случаев коронавируса, это максимум с 10 декабря

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

За последние 24 часа в России выявили 30 726 новых случаев коронавируса — это максимум с 10 декабря 2021 года. Таким образом, общее число заразившихся с начала пандемии достигло 10 834 260. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в понедельник, 17 января.

30 726
новых случаев COVID-19 выявили в России впервые с начала года

Днем ранее в стране зафиксировали 29 230 заражений.

Больше всего новых случаев выявили в Москве (7529), Санкт-Петербурге (4132) и в Московской области (3388). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе (7 случаев) и в Республике Калмыкия (20 случаев).

За сутки скончались 670 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 321 990 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 756, общий — 9 878 371.

По данным оперштаба на 14 января, уровень коллективного иммунитета в стране составил 63,7 процента. Первым компонентом вакцины привито 80 184 717 россиян, вторым — 76 520 849.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
В России выявили более 30 тысяч случаев коронавируса впервые с начала года
Россиянин пренебрег правилами безопасности в горах и был высмеян в сети
В работе Google и YouTube произошел сбой
В Москве впервые с октября выявили более 7 тысяч новых случаев коронавируса
Бастрыкин потребовал доклад о банде педофилов в Удмуртии
Лукашенко сообщил о 30 тысячах западных военных у белорусских границ
Яна Рудковская раскрыла сумму своего заработка
Вирусолог спрогнозировал пик заболеваемости омикроном в России
Гендиректор ФФКР опроверг исключение Коляды из состава на командный турнир Игр
Вакцинированным «Спутником V» россиянам объяснили правила въезда в Австралию
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter