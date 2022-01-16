В России выявили 29 230 случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 29 230 новых случаев коронавируса — это максимум с 13 декабря 2021 года. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 803 534. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией в воскресенье, 16 января.

29 230 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 27 179 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (6480) , Санкт-Петербурге (3958) и в Московской области (3147). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе (6 случаев) и в Республике Калмыкия (18 случаев).