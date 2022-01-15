В России за сутки выявили 27 179 новых случаев коронавируса

За последние 24 часа в России выявили 27 179 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 774 304. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

27 179 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 23 820 случаев заражения. Темп прироста составил 0,25 процента.

Большинство новых случаев коронавируса выявили в Москве (6555), Санкт-Петербурге (3314) и в Подмосковье (2589). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (5 случаев), Ненецком автономном округе (6 случаев) и в Республике Тыва (19 случаев).

За сутки скончались 723 человека с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 320 634 пациента. Суточный показатель выздоровлений составил 26 584, общий — 9 835 884.