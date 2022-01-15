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В России за сутки выявили 27 179 новых случаев коронавируса

Оперштаб: в России за последние сутки выявили 27 179 случаев коронавируса

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

За последние 24 часа в России выявили 27 179 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 774 304. Об этом сообщил оперативный штаб по борьбе с инфекцией в Telegram-канале.

27 179
новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 23 820 случаев заражения. Темп прироста составил 0,25 процента.

Большинство новых случаев коронавируса выявили в Москве (6555), Санкт-Петербурге (3314) и в Подмосковье (2589). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (5 случаев), Ненецком автономном округе (6 случаев) и в Республике Тыва (19 случаев).

За сутки скончались 723 человека с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 320 634 пациента. Суточный показатель выздоровлений составил 26 584, общий — 9 835 884.

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Юлия Ямпольская
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