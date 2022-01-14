В России выявили 23 820 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 23 820 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 747 125. Об этом в пятницу, 14 января, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

23 820 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 21 155 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (5712), Санкт-Петербурге (2708) и в Московской области (1990). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (4 случая), Ненецком автономном округе (6 случаев) и в Республике Тыва (15 случаев).

За сутки скончались 739 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 319 911 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 24 952, общий — 9 809 300.

По данным федерального оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 62,6 процента. Одним компонентом вакцины привито 79 028 014 россиян, двумя — 75 113 883.