В России выявили 21 155 случаев коронавируса впервые с прошлого года

В России за прошедшие сутки зафиксировали 21 155 новых случаев заражения коронавирусом — это максимум с 28 декабря 2021 года. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 723 305. Об этом в четверг, 13 января, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

21 155 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 17 946 заражений.

Больше всего заражений выявили в Москве (5490), Санкт-Петербурге (1839) и в Московской области (1556). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (4 случая), Ненецком автономном округе (8 случаев) и в Республике Тыва (15 случаев).

За сутки скончались 740 пациентов с COVID-19, всего с начала пандемии умерли 319 172 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 25 984, общий — 9 784 348.

По данным федерального оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 62,6 процента. Одним компонентом вакцины привито 79 028 014 россиян, двумя — 75 113 883.