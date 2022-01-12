В России выявили 17 946 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150. Об этом в среду, 12 января, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

17 946 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 17 525 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и в Московской области (1238). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе ( 6 случаев) и в Магаданской области (12 случаев).

За сутки скончались 745 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 318 432 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 26 346, общий — 9 758 364.

По данным федерального оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 62,6 процента. Одним компонентом вакцины привито 79 028 014 россиян, двумя — 75 113 883.