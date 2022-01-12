Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В России выявили 17 946 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 17 946 новых случаев коронавируса

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

В России за прошедшие сутки зафиксировали 17 946 новых случаев заражения коронавирусом. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 702 150. Об этом в среду, 12 января, сообщается на сайте оперштаба по борьбе с инфекцией.

17 946
новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 17 525 заражений.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (4008), Санкт-Петербурге (1659) и в Московской области (1238). Меньше всего — в Чукотском автономном округе (3 случая), Ненецком автономном округе ( 6 случаев) и в Магаданской области (12 случаев).

За сутки скончались 745 пациентов с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 318 432 человека.

Суточный показатель выздоровлений составил 26 346, общий — 9 758 364.

По данным федерального оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 62,6 процента. Одним компонентом вакцины привито 79 028 014 россиян, двумя — 75 113 883.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анастасия Шейкина
Обсудить
Последние новости
Путин предупредил о новых вспышках заболеваемости COVID-19 в России
Путин оценил ситуацию с коронавирусом в мире
Голикова заявила о нереалистичности данных о спаде заболеваемости COVID-19
Госдеп США положительно отреагировал на завершение миссии ОДКБ в Казахстане
Депутат назвал мотив расстрела табуна лошадей на Алтае
Россияне бросились скупать элитное жилье в Москве
Канье Уэст решил провести службу в московском храме
Олимпийская чемпионка по гимнастике восхитила фанатов фото в прозрачной юбке
В США сообщили об остром дефиците донорской крови
Звезды «Доктора Хауса» и «Халка» сыграют вместе в сериале о Второй мировой войне
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter