В России выявили 17 525 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 17 525 случаев коронавируса. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 684 204. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 во вторник, 11 января.

Днем ранее в стране зарегистрировали 15 830 заражений.

Больше всего заразившихся за прошлые сутки выявили в Москве (4635), Петербурге (1512), Подмосковье (855). Меньше всего заболевших в Магаданской области (7) и на Чукотке (2).

За сутки выздоровели 25 216 человек. Число летальных исходов составило 783.

Уточняется, что темп прироста в настоящий момент составляет 0,16 процента.

