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В России выявили 17 525 случаев коронавируса

В России за сутки выявили 17 525 случаев коронавируса

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В России за прошедшие сутки зафиксировали 17 525 случаев коронавируса. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 684 204. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 во вторник, 11 января.

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Днем ранее в стране зарегистрировали 15 830 заражений.

Больше всего заразившихся за прошлые сутки выявили в Москве (4635), Петербурге (1512), Подмосковье (855). Меньше всего заболевших в Магаданской области (7) и на Чукотке (2).

За сутки выздоровели 25 216 человек. Число летальных исходов составило 783.

Уточняется, что темп прироста в настоящий момент составляет 0,16 процента.

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Анна Щербакова
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