В России выявили 15 830 случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки зафиксировали 15 830 новых случаев коронавируса. Таким образом, количество заболевших за все время пандемии составило 10 666 679. Об этом сообщается на сайте оперштаба по борьбе с COVID-19 в понедельник, 10 января.

15 830 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки

Днем ранее в стране зафиксировали 16 246 заражений. Темп прироста составляет 0,15 процента.

Больше всего новых случаев COVID-19 выявили в Москве (2778), Санкт-Петербурге (1419) и в Московской области (1197). Меньше всего — в Ненецком автономном округе (1 случай), Республике Тыва (10 случаев) и в Магаданской области (10 случаев).

За сутки в России скончался 741 пациент с COVID-19. Всего с начала пандемии умерли 316 904 человек.

Суточный показатель выздоровлений составил 19 890, общий — 9 706 802.

По данным федерального оперштаба на 6 января, уровень коллективного иммунитета в стране достиг 62,6 процента. Одним компонентом вакцины привито 79 028 014 россиян, двумя — 75 113 883.