В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса

В России за прошедшие сутки выявили 16 246 новых случаев коронавируса, таким образом количество заболевших за все время пандемии составило 10 650 849. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в России зарегистрировали 16 568 пациентов с подтвержденным COVID-19.

По данным оперштаба, наибольшее количество заражений выявили в Москве (3274), Санкт-Петербурге (1323) и Московской области (1124). В Чукотском автономном округе не выявлено ни одного случая коронавируса за сутки.

За минувшие 24 часа скончались 763 человека с COVID-19. За все время пандемии в стране умерло 316 163 человека.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал привитым от коронавируса подросткам воздержаться от тяжелых физических нагрузок в течение нескольких дней после вакцинации.