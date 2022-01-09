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В России выявили 16 246 новых случаев коронавируса

В России за минувшие сутки зарегистрировали 16 246 новых заболевших COVID-19

Фото: Kirill Braga / Reuters

В России за прошедшие сутки выявили 16 246 новых случаев коронавируса, таким образом количество заболевших за все время пандемии составило 10 650 849. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Днем ранее в России зарегистрировали 16 568 пациентов с подтвержденным COVID-19.

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1 декабря

По данным оперштаба, наибольшее количество заражений выявили в Москве (3274), Санкт-Петербурге (1323) и Московской области (1124). В Чукотском автономном округе не выявлено ни одного случая коронавируса за сутки.

За минувшие 24 часа скончались 763 человека с COVID-19. За все время пандемии в стране умерло 316 163 человека.

Ранее директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург посоветовал привитым от коронавируса подросткам воздержаться от тяжелых физических нагрузок в течение нескольких дней после вакцинации.

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Никита Абрамов
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