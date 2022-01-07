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Гинцбург дал совет привившимся от COVID-19 подросткам

Гинцбург: подросткам надо воздержаться от физических нагрузок после вакцинации от COVID-19
Александр Гинцбург

Александр Гинцбург. Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Директор Центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал совет подросткам, которые привились от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, подросткам, как и взрослым, надо воздержаться от тяжелых физических нагрузок в течение нескольких дней после вакцинации от COVID-19. Гинцбург отметил, что им следует пожалеть себя и дать немного больше энергии иммунной системе. « Больше отдыхать и все», — резюмировал он.

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Ранее стало известно, что Минздрав России внес вакцинацию против коронавируса для подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Отмечается, что она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Препарат для подростков в возрасте старше 12 лет «Спутник-М», созданный специалистами центра имени Гамалеи, зарегистрировали в России в конце ноября.

Марина Совина
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