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Вакцинацию подростков от COVID-19 внесли в календарь прививок

Минздрав внес вакцинацию от COVID-19 подростков от 12 до 17 лет в календарь прививок

Фото: Роман Яровицын / Коммерсантъ

Минзрав России внес вакцинацию подростков в возрасте от 12 до 17 лет в национальный календарь прививок по эпидемическим показаниям. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что она будет проводиться добровольно и при наличии письменного заявления одного из родителей или законного представителя.

Ранее стало известно, что Минздрав утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в число которых вошла и прививка от коронавирусной инфекции.

Приоритет первого уровня для обязательной прививки от коронавируса получили россияне старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, лица с хроническими болезнями, и граждане, которые живут в городах-миллионниках.

Марина Совина
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