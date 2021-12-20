Минздрав включил прививку от COVID-19 в национальный календарь

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в числе которых и прививка от COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», — говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

В документе отмечается, что к приоритету первого уровня для обязательной прививки от коронавируса относятся россияне старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, лица с хроническими болезнями, и граждане, которые живут в городах-миллионниках.

Вакцинация детей от 12 до 17 лет, согласно приказу, будет проходить добровольно и по письменному заявлению одного из родителей.

Ранее сообщалось, что российские конгрессмены задумали внести вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Отмечается, что законопроект «О внесении изменения в статью 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» планировалось рассмотреть в Госдуме до конца года.