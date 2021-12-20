Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Минздрав включил прививку от COVID-19 в национальный календарь

Минздрав РФ утвердил национальный календарь прививок, в том числе и вакцину от COVID-19

Фото: Валерий Мельников / РИА Новости

Минздрав России утвердил национальный календарь профилактических прививок, а также календарь прививок по эпидпоказаниям, в числе которых и прививка от COVID-19. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Утвердить национальный календарь профилактических прививок согласно приложению №1; календарь профилактических прививок по эпидемическим показаниям согласно приложению №2», — говорится в приказе, подписанном министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

В документе отмечается, что к приоритету первого уровня для обязательной прививки от коронавируса относятся россияне старше 60 лет, медработники, сотрудники соцобслуживания и образования, лица с хроническими болезнями, и граждане, которые живут в городах-миллионниках.

Вакцинация детей от 12 до 17 лет, согласно приказу, будет проходить добровольно и по письменному заявлению одного из родителей.

Ранее сообщалось, что российские конгрессмены задумали внести вакцинацию от коронавирусной инфекции в национальный календарь профилактических прививок. Отмечается, что законопроект «О внесении изменения в статью 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» планировалось рассмотреть в Госдуме до конца года.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Никита Абрамов
Обсудить
Последние новости
Минздрав включил прививку от COVID-19 в национальный календарь
Чехия займется перезагрузкой отношений с Россией
Главная соперница российских фигуристок японка Кихира пропустит Олимпиаду
Нарколог объяснил россиянам главное отличие пьянства от алкоголизма
Назван единственный город России с дешевеющим жильем
Посол России прокомментировал данные о жертвах в Сирии и Ираке от авиаударов США
Похожая на сестру взрослой внучки 64-летняя женщина раскрыла секрет молодости
Вакцинацию подростков от COVID-19 внесли в календарь прививок
Предложен новый метод переработки опасных химических отходов
Раскрыт секрет V-образной строчки на вороте толстовок
Названа сумма денежной помощи США для Украины с 2014 года
Блогер взорвал Tesla c манекеном Илона Маска из-за дорогого ремонта
Россиянина обвинили в реабилитации нацизма за коллаж ветерана с порно
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter