Вакцинацию от COVID-19 задумали внести в календарь прививок

Известия: создан законопроект по включению вакцинации от COVID-19 в календарь прививок

Российские конгрессмены задумали внести вакцинацию от коронавирусной инфекции с национальный календарь профилактических прививок. Об этом пишет газета Известия со ссылкой на комитет Госдумы по охране здоровья.

В комитете отмечают, что законопроект «О внесении изменения в ст. 9 ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» может быть рассмотрен во втором и третьем чтениях до конца года.

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Если законопроект будет принят, то для некоторых категорий профессий — в частности, для медработников, учителей и работников торговли — вакцинация от COVID-19 станет обязательной. Однако для остальных групп населения вакцинация останется добровольной.

Зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный отметил, что порядка 40 регионов уже ввели обязательную вакцинацию для ряда категорий граждан, поэтому фактически нормы законопроекта уже действуют в России.

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов, член фракции ЛДПР Ярослав Нилов подчеркнул, что главная задача законопроекта — убрать лазейки для злоупотреблений работодателями и успокоить граждан, которым нельзя делать прививку по состоянию здоровья.

12 ноября в Госдуму внесли также законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Однако работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости документ не регулирует.

О необходимостси введения для части россиян обязательной вакцинации от COVID-19 заявил также врач и телеведущий Александр Мясников. По словам доктора, к такой категории относятся люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью.