Доктор Мясников заявил о необходимости обязательной вакцинации для части россиян

Врач и телеведущий Александр Мясников заявил о необходимости введения для части россиян обязательной вакцинации от COVID-19. Он написал в своем Telegram-канале, почему поддерживает введение QR- кодов.

По словам доктора, к такой категории относятся люди старше 65 лет, а также граждане с хроническими заболеваниями, диабетом, ожирением, онкологией и сердечной недостаточностью.

«Как доказательство того, что, поддерживая их, я не стараюсь быть "в тренде угодливости" — напоминаю, что я писал в начале октября: "И с новой остротой встает постулат, который я неоднократно повторяю, "делать вакцину надо тем, кому не делать ее опаснее, чем делать!" Кто кандидаты в реанимацию со смертностью там под 50 процентов?! 65+, хронические больные, с диабетом, ожирением, онкологией, сердечной недостаточностью, гипертонией и т.д», — написал Мясников, добавив, что для этой категории лиц сделал бы обязательной вакцинацию от коронавируса.

«И введение QR-кодов приветствовал бы как меру принуждения к вакцинации (реальность уже в Западном Мире). Медицинской составляющей в QR-кодах мало, но мера принуждения действенная!» — отметил врач.

Ранее Мясников развеял популярный среди россиян миф о прививке от коронавируса. Как отметил доктор, многие люди верят, что препарат, который вводится им при вакцинации, остается в организме на всю жизнь. Однако подобные убеждения ошибочны, препарат выводится из организма за месяц.

12 ноября в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует.