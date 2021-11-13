В России появилась вакансия проверяльщика QR-кодов

В красноярском ТЦ появилась вакансия проверяльщика QR-кодов с оплатой 1000 рублей за смену

В красноярском ТРЦ «На Свободном» появилась вакансия проверяльщика QR-кодов, сообщает портал НГС.

Вакансию разместили на сайте «Зарплата.ру». В обязанности сотрудника будет входить проверка QR-кодов на входе в торговый центр. Рабочий день — с 10:00 до 22:00, но его можно разделить на две смены. Оплата — 1000 рублей за полную смену.

По информации НГС, работодатель ищет вакцинированных, стрессоустойчивых и ответственных людей. Пока планируется набрать четырех человек, срок найма — до отмены ковид-ограничений.

Ранее в Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует.