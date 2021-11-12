В Госдуму внесли законопроекты о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

Кабмин внес в Госдуму инициативы о QR-кодах на транспорте и в общественных местах

Правительство предложило сделать обязательным по всей России предъявление QR-кодов пассажирами поездов и самолетов, а также при посещении общественных мест. О внесении соответствующих законопроектов в Государственную Думу сообщается на сайте кабмина.

Первый документ предполагает обязательное предъявление QR-кода посетителями общественных мест. Предполагается, что их перечень будут определять главы регионов. Работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости законопроект не регулирует. Также, согласно инициативе, после 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом от вакцинации.

Второй законопроект предлагает внести изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Они касаются обязательного предъявления QR-кодов пассажирами самолетов и поездов при покупке билета. Даты начала продажи билетов по новым правилам пока нет. Предполагается, что ее назовут позже.

О том, что в России готовят инициативы о QR-кодах на транспорте и в общественных местах, ранее рассказал источник РБК, который участвовал в подготовке документов, также собеседник издания в правительстве. Позже факт работы над законопроектами подтвердили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.