В России захотели ввести QR-коды в транспорте и общественных местах

Власти готовят законопроекты об обязательных QR-кодах для россиян в магазинах и транспорте

В России захотели ввести обязательные QR-коды для поездов и воздушного транспорта, а также для посещения общественных мест (например, непродуктовых магазинов без товаров первой необходимости) — власти готовят два соответствующих законопроекта. Об этом рассказал источник РБК, который участвовал в подготовке документов. Также информацию подтвердил источник в кабмине.

Это экстренная мера с учетом сложной эпидемиологической ситуации, которая будет действовать до июня 2022 года. Решения о QR-кодах и деталях их использования будут принимать регионы Источник РБК

По его словам, в рамках первого законопроекта, подготовленного правительством, региональные власти «должны будут обеспечить возможность посещения людьми массовых мероприятий, организаций культуры, общественного питания и розничной торговли или по QR-коду о прививке, или по документу о том, что человек переболел ковидом, или по медотводу от вакцинации с отрицательным ПЦР-тестом».

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После 1 февраля QR-коды с отрицательным ПЦР-тестом будут выдавать только россиянам с медотводом

Согласно законопроекту, медицинские лаборатории будут обязаны передавать результаты ПЦР-тестирований на портал госуслуг в течение суток.

Ограничения не будут распространяться только на аптеки и продуктовые магазины

Без QR-кодов россияне смогут попасть только в аптеки и продуктовые магазины, а также в магазины с товарами первой необходимости. Кроме того, требование о документально подтвержденном иммунитете не будет распространяться на общественный транспорт.

При этом источник издания отметил, что решение о введении QR-кодов и конкретных местах, где они будут распространены, регионы будут принимать самостоятельно.

QR-коды введут на междугородных и международных рейсах

Второй законопроект правительства предлагает внести изменения в Воздушный кодекс и Устав железнодорожного транспорта. Просить предъявить QR-коды россиян будут при покупке билетов на рейс — такое требование вступит в силу с даты, которое установит кабмин.

Цифровой пропуск для проезда на транспорте можно будет получить россиянам с отрицательным ПЦР-тестом, при этом правительство может установить дату, после которой QR-код будет выдаваться только при наличии данных о вакцинации против COVID-19 или медотвода от прививки.

Иностранцы, привитые не зарегистрированными в России вакцинами, смогут воспользоваться транспортом при наличии отрицательного ПЦР-теста.

В оперштабе подтвердили информацию о готовящихся законопроектах

«Оперативным штабом совместно с профильными ведомствами прорабатываются данные законопроекты. Об их внесении в Госдуму мы сообщим СМИ дополнительно», — сообщили в штабе.

Идею о введении QR-кодов поддержали в Совфеде и Госдуме

Это абсолютно оправданная мера для защиты людей, которые не привиты и, соответственно, входят в группу риска. Защиты не только здоровья, но и их жизни Член Совета Федерации Владимир Круглый

По словам Круглого, такая мера связана не с нарушением прав россиян, а с защитой их здоровья. Член Совфеда полагает, что QR-коды не будут вводиться федеральными законами, но не исключает, что соответствующие рекомендации может выдать глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Поддержал идею о введении цифровых пропусков и первый заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов.

В Татарстане уже ввели QR-коды в общественном транспорте

Жителям старше 18 лет в общественный транспорт в Татарстане можно будет попасть только при наличии QR-кода или справки о медотводе от прививки.

Власти региона сообщили, что также попросят Росавиацию и РЖД внедрить QR-коды на межрегиональных перевозках.

Заболеваемость COVID-19 в России растет

40 759 новых случаев COVID-19 выявили в России за сутки по состоянию на 11 ноября

Третий день подряд в России фиксируют более 1200 смертей пациентов с COVID-19. Общее число заражений по стране с начала пандемии составляет 8 952 472, умерли 251 691 человек.

Для борьбы с распространением коронавируса с 30 октября по 7 ноября в России вводились нерабочие дни. С таким предложением выступила вице-премьер Татьяна Голикова, ее поддержал премьер-министр Михаил Мишустин и президент Владимир Путин.

После 7 ноября Москва, Подмосковье, Санкт-Петербург и другие регионы объявили об окончании нерабочих дней, в шести субъектах они были продлены.

Вице-премьер Татьяна Голикова доложила Путину о результатах нерабочей недели. По ее словам, темпы прироста заболеваемости коронавирусом снизились на 2,1 процента. При этом необходимо продолжить контроль и реализацию необходимых мер, подчеркнула она.