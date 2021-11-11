В Кремле назвали условие полной отмены QR-кодов и других ограничений

Полная отмена QR-кодов и других ограничений, введенных из-за ситуации с COVID-19, возможна лишь после окончания пандемии, а не по достижении коллективного иммунитета. Такое условие назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

По его словам, общественный иммунный порог не является константой. За счет повторной вакцинации он должен постоянно поддерживаться на максимально возможной планке, добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь президента заявил об отсутствии планов сохранить QR-коды после окончания пандемии коронавируса. Он подчеркнул, что вопрос в настоящее время не обсуждается, так как никто не может сказать, когда она закончится.

QR-коды ввели в ряде российских регионов с целью сдержать распространение коронавирусной инфекции. Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал, что их использование во время пандемии показало высокую эффективность. Он отметил, что введение цифровых пропусков во всем мире помогает гражданам принять решение о необходимости вакцинации против COVID-19.