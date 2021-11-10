Кремль ответил на вопрос об обязательной вакцинации на федеральном уровне

Песков: решений об обязательной вакцинации на федеральном уровне не принималось

Решений о введении обязательной вакцинации от COVID-19 на федеральном уровне в настоящее время не принималось. Так на вопрос ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Ранее директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что вакцинацию против COVID-19 необходимо включить в национальный календарь прививок. Он отметил, что пандемия завершится, когда 70-75 процентов населения Земли сделают прививку от коронавируса.

В свою очередь, председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас уточнил, что введение обязательной вакцинации будет возможно только после принятия соответствующего федерального закона. Кроме того, это не нарушает конституционные права граждан, добавил он.