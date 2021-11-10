В Совфеде ответили на вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации

В Совете Федерации не рассматривают вопрос о введении законодательно обязательной вакцинации от коронавируса. Так ответил член комитета Совфеда по социальной политике, заслуженный врач России Владимир Круглый, пишет РИА Новости.

В случае, если парламентарии разработают соответствующий законопроект, он «будет обсуждаться», подчеркнул сенатор. Вместе с тем он напомнил, что ранее Государственная Дума решила не включать вакцинацию от COVID-19 в Национальный календарь прививок.

Ранее депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов поддержал идею Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сделать вакцинацию от COVID-19 обязательной для всех россиян. Он отметил, что почти все регионы по рекомендациям санитарных врачей приняли обязательную вакцинацию для ряда граждан.