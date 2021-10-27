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В Госдуме поддержали идею АКОРТ сделать вакцинацию обязательной для всех россиян

Депутат ГД Шайхутдинов поддержал идею сделать вакцинацию для всех россиян обязательной
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Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Депутат Государственной Думы Рифат Шайхутдинов поддержал идею Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) сделать вакцинацию от коронавируса обязательной для всех граждан. Об этом он рассказал в интервью «Газете.Ru».

По словам депутата, почти все российские регионы по рекомендациям санитарных врачей приняли обязательную вакцинацию для ряда граждан. «Но, думаю, что мы не дойдем до необходимых показателей 60 процентов вакцинированных, поэтому, видимо, придется такие предложения вносить», — уточнил Шайхутдинов.

Он также положительно оценил предложение торгового бизнеса предоставлять скидку на услуги ЖКХ тем, кто пройдет вакцинацию против COVID-19. «Либо введение вакцинации в обязательный календарь прививок, тогда льготы не нужны, — просто вводить в календарь и прививать», — предложил депутат Госдумы.

Ранее АКОРТ и Ассоциация компаний-интернет торговли (АКИТ) предложили сделать вакцинацию россиян от коронавируса фактически обязательной и бесплатной. Вместе с тем в организациях высказали мнение, что россияне должны иметь возможность бесплатно прививаться как в государственных, так и в частных поликлиниках.

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