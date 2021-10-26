Минздрав назвал регионы с самыми низкими темпами вакцинации

Глава Минздрава Михаил Мурашко перечислил российские регионы с самыми низкими и высокими темпами вакцинации. Об этом министр сообщил на заседании Координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией при правительстве России, передает ТАСС.

По данным министра, низкие темпы вакцинации наблюдаются в Северо-Кавказском федеральном округе: Кабардино-Балкарии, Ингушетии и Дагестане. Также в этом списке он отметил Республику Коми, Хабаровский край и Кемеровскую область.

Среди регионов с самыми высокими темпами вакцинации Мурашко назвал Чукотку, Пензенскую область, Курганскую область, Марий Эл, Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО), Мордовию, а также Воронежскую область.

Ранее Минздрав утвердил форму сертификата о вакцинации от коронавируса и о перенесенном заболевании. Форма сертификата вступит в силу с 8 ноября. В нем предусмотрено место для QR-кода. Кроме этого, в документе указаны дата вакцинации и место, где была сделана прививка.

Сертификат будет доступен для привитых на двух языках: русском и английском. Также его можно будет получить в бумажном виде.