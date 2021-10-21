Мурашко наградил сотрудников центра Гамалеи за участие в создании «Спутника V»

Глава Минздрава Михаил Мурашко наградил сотрудников Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи за участие в создании и производстве вакцины против коронавируса «Спутник V». Об этом сообщает РИА Новости.

Так, Орденом почета за активное участие в создании и производстве российского препарата был награжден один из авторов векторной вирусной платформы заместитель директора по научной работе подразделения центра «Институт вирусологии им. Д.И.Ивановского» Борис Народицкий, подчеркнули в Минздраве.

Вместе с тем высоких наград были удостоены свыше 40 работников центра, которые принимали непосредственное участие в разработке и налаживании промышленного производства «Спутника V», добавили в министерстве.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле рассчитывают, что российская вакцина от COVID-19 в скором времени получит европейскую регистрацию. По его словам, в настоящее время такая работа ведется. Он выразил надежду, что вскоре российский препарат получит ту регистрацию, которую «на самом деле он должен был получить давным-давно».