Песков ответил на вопрос о признании Россией иностранных вакцин от COVID-19

Признание Россией иностранных вакцин от COVID-19 возможно в обоюдном формате. На вопрос об этом ответил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Так пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, возможен ли допуск иностранных вакцин от коронавируса на российский рынок.

Ранее вице-премьер России Алексей Оверчук заявил, что страна решает вопрос о международном признании своих вакцин от коронавируса в рамках Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Он добавил, что тема вакцинации затрагивалась на сессии Международного валютного фонда (МВФ) и Всемирного банка в Вашингтоне.

В октябре глава МИД России Сергей Лавров сообщил, что Москва видит предвзятое отношение со стороны европейских стран в вопросах признания российских вакцин. Он выразил надежду, что ситуация в вопросе признания сертификатов о вакцинации изменится, а также добавил что между государствами должен «возобладать здравый смысл».