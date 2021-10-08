Медведев оценил информационную кампанию по вакцинации от COVID-19

Медведев: в России нужна более масштабная информационная кампания по вакцинации

В России нужна более масштабная информационная кампания по вакцинации от COVID-19. Так ее оценил заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев, пишет ТАСС.

В России в настоящее время выпущено 94 миллиона вакцин от коронавируса, до конца года планируется выпустить еще 150 миллионов доз препарата «Спутник V» и порядка 300 миллионов доз «Спутника Лайт». Зампредседателя Совбеза призвал следить за тем, чтобы вакцины «не лежали на складах мертвым грузом».

Медведев добавил, что переговоры по взаимному признанию ковид-сертификатов с другими странами идут медленно. Некоторые государства признают российские препараты от COVID-19 избирательно, и это тоже создает проблемы, заключил зампредседателя Совбеза.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что к низким темпам вакцинации от коронавируса привела недостаточно активная кампания по мотивации граждан на получение прививки. По его словам, вакцинация является единственным способом защитить свою жизнь в условиях пандемии.

В свою очередь, премьер-министр России Михаил Мишустин отметил, что динамика распространения COVID-19 в стране вызывает серьезное беспокойство. Заболеваемость растет в большинстве регионов, уточнил он.

