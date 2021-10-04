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В Кремле назвали причину низких темпов вакцинации от COVID-19

Песков: недостаточная кампания по мотивации является причиной низких темпов вакцинации
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Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Темпы вакцинации от COVID-19 в России оставляют желать лучшего. К ним привела недостаточно активная кампания по мотивации граждан на получение прививки. Такую причину назвал представитель Кремля Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Пресс-секретарь президента России призвал жителей сделать прививку от коронавирусной инфекции. По его словам, это единственный способ защитить свою жизнь в условиях пандемии.

Ранее иммунолог Николай Крючков рассказал, что рост числа заражений COVID-19 в стране связан не только с понижением температуры, но и с большим числом социальных контактов, характерных для холодного времени года. По его словам, роль в этом сыграло в том числе и возвращение учащихся в школы.

За минувшие сутки в России выявили 25 781 новый случай коронавируса — прирост стал наибольшим со 2 января. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (4410), Санкт-Петербурге (2198) и в Московской области (1733).

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