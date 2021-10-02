Российский иммунолог объяснил рост числа больных коронавирусом

Рост числа больных коронавирусом связан не только с понижением температуры, но и большим числом социальных контактов, характерных для холодного времени года. Такое объяснение дал гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов, российский иммунолог Николай Крючков. Его слова приводит радиостанция «Говорит Москва».

«Дело в том, что многие думают, когда мы говорим про осень-зиму или раннюю весну, что речь идет только о климате, температура падает, инсоляция падает, соответственно. Нет! Дело в том, что у нас сезоны года связаны с социальной динамикой, то есть у нас меняется очень сильно уклад нашей жизни», — рассказал Крючков.

По мнению иммунолога, заболеваемость выросла, в том числе и потому что ученики стали посещать школу, а взрослые вернулись с удаленки. Климатические факторы тоже играют роль, но в меньшей степени, резюмировал Крючков.

Ранее Крючков заявил, что пандемия коронавируса не могла возникнуть из-за всемирного заговора, потому что тайные соглашения между фармкомпаниями и правительственными организациями нецелесообразны, это было бы сложно утаить.