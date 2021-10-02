Иммунолог прокомментировал идею о пандемии COVID-19 из-за всемирного заговора

Пандемия коронавируса не могла возникнуть из-за всемирного заговора, потому что тайные соглашения между фармкомпаниями и правительственными организациями нецелесообразны, это было бы сложно утаить. Так прокомментировал идею мирового заговора иммунолог, генеральный директор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков, сообщает «Говорит Москва».

«В этом плане всемирный заговор невозможен. У нас есть отдельно производители, у нас есть те люди, которые владеют этими препаратами, это много людей, есть эксперты, есть публикации, есть журналы, которые проверяют», — заявил Крючков.

По его словам, если бы теория оказалась правдивой, об этом узнал бы весь мир. Иммунолог привел в пример ситуацию со случаями тромбоза после вакцинации препаратом AstraZeneca — тогда эта информация распространилась в СМИ, и разработчик провел необходимые исследования.

Ранее инфекционист Евгений Тимаков назвал россиянам сроки самой тяжелой волны коронавируса. По его словам, она началась в стране летом и идет до сих пор. Инфекционист подчеркнул, что вирус стал более заразным, из-за чего новая волна инфекции будет протекать пять-шесть месяцев с начала своего развития.