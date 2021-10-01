Терапевт назвал опасность популярных в пандемию медицинских гаджетов

Использование ставших популярными в пандемию COVID-19 пульсоксиметров в домашних условиях может быть опасным, если человек доверяет только данным гаджета и не обращается к врачам. Об этом заявил пульмонолог, терапевт Александр Карабиненко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Это необходимая вещь так же, как тонометр. Грамотное самонаблюдение не во вред. В ситуации пандемии это очень хорошо, если основная часть населения будет ориентирована на то, какие цифры считать за норму», — сказал терапевт.

Карабиненко перечислил показатели прибора, на которые нужно ориентироваться в измерении уровня насыщения кислородом капиллярной крови. «Число дыханий должно быть до 20 в минуту, свыше — уже одышка. Нормальные цифры пульсоксиметрического измерения в норме у человека от 94 до 99 процентов», — пояснил он.

На другие изменения, по мнению терапевта, следует обратить внимание, когда они ниже 90 процентов. Он добавил, что для получения верного результата лучше связаться с лечащим врачом.

В пятницу, 1 октября, сообщалось, что продажи пульсоксиметров — приборов для измерения сатурации, то есть насыщения кислородом капиллярной крови, — выросли в России в 4,5 раза на фоне пандемии COVID-19.

