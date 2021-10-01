Инфекционист оценил необходимость локдауна из-за новой волны коронавируса

В России сейчас не требуется вводить локдаун, считает врач-инфекционист Евгений Тимаков. Так он оценил в беседе с НСН необходимость введения строгих мер в стране в связи с новой волной COVID-19.

«Сейчас нет никакой необходимости в введении локдауна, — заявил медик. — Частичные ограничения в виде кратковременных двухнедельных каникул, перевода на дистанционную работу и ужесточение контроля за масочным режимом — такие меры для снижения нагрузки на врачей были бы оправданы».

Также вакцинация сводит к минимуму число тяжелых исходов после заражения коронавирусом. Это подтверждает опыт других стран, заметил российский инфекционист.

«У нас есть пример Израиля, который публикует подробнейшие данные. И там заболеваемость идет среди тех, кто не вакцинирован, тех, кто не выработал иммунитет — это люди пожилого возраста и дети. Остальные, кто вакцинирован, с тяжелыми случаями как раз не попадают», — подытожил Тимаков.

Ранее в Кремле оценили темпы вакцинации россиян от коронавируса. По мнению пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, они остаются недостаточными. Правительству следует активнее разъяснять необходимость прививок от коронавируса, пояснил он.

По данным на 1 октября, в стране выявили 24 522 новых случая COVID-19 за сутки. Общее число заражений с начала пандемии составило 7 535 548. Растет не только число заболевших, но и показатели смертности. Так, в России четвертый день подряд обновляется рекорд по числу погибших пациентов с COVID-19 — за 24 часа скончались 887 человек.