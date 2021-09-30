В Кремле оценили уровень вакцинации россиян от коронавируса

Власти должны активнее разъяснять необходимость прививок от коронавируса, так как уровень вакцинации по-прежнему недостаточный. Так его оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, слова которого приводит ТАСС.

Вместе с тем пресс-секретарь главы государства отметил, что в стране была создана вся необходимая инфраструктура для проведения вакцинации. По его утверждению, прививка — это единственное, что спасает жизнь.

Ранее представитель Кремля оценил необходимость введения ограничений по коронавирусу в России. Он подчеркнул, что волна COVID-19 нарастает в российских регионах, которым придется на это реагировать. Помимо этого, Песков призвал сделать прививку от COVID-19, добавив, что «привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым».