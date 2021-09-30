Песков оценил необходимость введения ограничений по коронавирусу в России

Волна COVID-19 нарастает в российских регионах, которым придется на это реагировать. В настоящее время на федеральном уровне никаких решений не принималось, однако «ситуация подвижная». Так необходимость введения ограничений по коронавирусу в России оценил представитель Кремля Дмитрий Песков, его слова приводит ТАСС.

Он отметил, что ряд регионов, используя особые полномочия, уже ввел различные меры. «Мы видим, что идет волна, она нарастает», — подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Кроме того, Песков призвал сделать прививку от COVID-19, добавив, что «привитым от коронавируса во всем мире будет удобнее жить, чем непривитым».

В России за минувшие сутки выявили 23 888 новых случаев коронавируса — это максимум с 25 июля. Больше всего заражений зафиксировали в Москве (3998), Санкт-Петербурге (2077) и в Московской области (1216). Кроме того, за последние 24 часа скончались 867 пациентов с COVID-19.