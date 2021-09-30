Роспотребнадзор заявил о 90-процентной эффективности «ЭпиВакКороны»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что эффективность вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона» составляет 90 процентов. Об этом в четверг, 30 сентября, пишет ТАСС.

«К настоящему моменту доказано, что эффективность вакцины у различных слоев населения равна 90 процентов», — сообщил он.

Ранее в центре «Вектор» сообщали, что полный курс вакцинации препаратом прошли около миллиона россиян. «Эпиваккорона» стала второй российской вакциной от COVID-19.

Заместитель генерального директора центра Татьяна Непомнящих заявила, что после прививки этим препаратом заболели менее одного процента граждан. Она отметила также, что «ЭпиВакКорона» остается эффективной против «дельта»-штамма.

