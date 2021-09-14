В «Векторе» назвали число прошедших полную прививку «ЭпиВакКороной» россиян

Около миллиона россиян полностью вакцинированы препаратом от коронавируса «ЭпиВакКорона». Об этом сообщили в центре «Вектор» Роспотребнадзора, передает ТАСС.

«В настоящее время в России около миллиона граждан прошли полный курс вакцинации данным препаратом», — сообщили в центре, отметив, что прививка безопасна и легко переносится.

Уточняется, что новая партия вакцин «ЭпиВакКорона» в ближайшее время поступит в российские регионы. В оборот попадет около 1,3 миллиона прививок, которые произвели по полному циклу.

По данным главы Минздрава Виктора Фисенко, всего в России от коронавируса привились более 45 миллионов человек.

Ранее в центре «Вектор» назвали долю заболевших среди привитых вакциной от коронавируса «ЭпиВакКорона». Заместитель генерального директора центра Татьяна Непомнящих заявила, что после прививки заболели менее одного процента граждан. Она отметила, что «ЭпиВакКорона» остается эффективной против «дельта»-варианта COVID-19.