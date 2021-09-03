Россия
 
Последние новости
Планы «Газпрома» назвали угрозой для Европы
Литва отозвала посла из Пекина
Superjet 100 собрались использовать для рекламы Aurus
В Москве найдена вакансия с зарплатой в полмиллиона рублей 
Депутат Рады вызвал журналиста Гордона на «поединок» из-за Лукашенко
Раскрыты мотивы конфликта Visa и Mastercard с Wildberries
В Москве обвалился спрос на квартиры
ФСБ задержала высокопоставленного челябинского таможенника
Число заразившихся коронавирусом в мире выросло до 20 миллионов человек
Новости партнеров
Прослушать новость

В центре «Вектор» назвали долю заболевших среди привитых «ЭпиВакКороной»

Центр «Вектор»: после вакцинации «ЭпиВакКороной» заболевают менее одного процента россиян
Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Михай Карауш / РИА Новости

После прививки российской вакциной от COVID-19 «ЭпиВакКороной» заболели менее одного процента граждан. Об этом заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

По словам заместителя генерального директора учреждения Татьяны Непомнящих, «ЭпиВакКорона» остается эффективна против «дельта»-варианта COVID-19. Она отметила, что для снижения эффективности препарата нет оснований.

«"ЭпиВакКорона" изначально разрабатывалась с идеей — взять консервативные фрагменты вирусного белка S, которые в то же время важны в жизненном цикле вируса: такие участки остаются практически неизменными», — подчеркнула Непомнящих.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Более 1,8 миллиона доз «ЭпиВакКороны» выпустили в гражданский оборот
В центре «Вектор» рассказали о начале исследований «ЭпиВакКороны» на детях
Центр «Вектор» объявил о планах перейти на производство вакцины «ЭпиВакКорона-Н»