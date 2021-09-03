В центре «Вектор» назвали долю заболевших среди привитых «ЭпиВакКороной»

Центр «Вектор»: после вакцинации «ЭпиВакКороной» заболевают менее одного процента россиян

После прививки российской вакциной от COVID-19 «ЭпиВакКороной» заболели менее одного процента граждан. Об этом заявили в центре «Вектор» Роспотребнадзора, передает «Интерфакс».

По словам заместителя генерального директора учреждения Татьяны Непомнящих, «ЭпиВакКорона» остается эффективна против «дельта»-варианта COVID-19. Она отметила, что для снижения эффективности препарата нет оснований.

«"ЭпиВакКорона" изначально разрабатывалась с идеей — взять консервативные фрагменты вирусного белка S, которые в то же время важны в жизненном цикле вируса: такие участки остаются практически неизменными», — подчеркнула Непомнящих.